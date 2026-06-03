Нейросети ускорили работу аэропорта Пулково

Гендиректор авиагавани Леонид Сергеев назвал ее первой цифровой в Европе.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru
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С 1 июня пассажиры Пулково могут регистрироваться на московские рейсы по биометрии, что ускоряет процедуры на 20-30%. Об этом «Известиям» в рамках ПМЭФ рассказал гендиректор ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» Леонид Сергеев.
«Пулково — это первый цифровой аэропорт страны, да, честно говоря, и в Европе тоже», — отметил Сергеев.
Система ставит на пассажира «метку», которая не раскрывает персональные данные, но позволяет отслеживать, сколько времени он тратит на досмотр, регистрацию, паспортный контроль и прочие этапы. Благодаря этому службы координируют работу точнее, своевременно открывая и закрывая нужные направления.
Искусственный интеллект помогает и в коммерции — алгоритмы анализируют предпочтения и покупательную способность людей, подсказывая арендаторам, как нарастить выручку на 15-30%.
Особое внимание гендиректор уделил работе перрона, сравнив ее с «Формулой-1».
«И все это вокруг самолета напоминает „Формулу-1“. Он прилетел, его быстро обслужили и улетел. Там самая сложная математика», — пояснил Сергеев.
В будущем пассажиропоток, перрон, биометрию, дронов и роботизированную технику объединят в одну систему управления на базе алгоритмов.
«Когда у тебя IT-системы вместе с человеческими ресурсами совпадают, то получается суперкомфорт», — добавил он.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что модернизированный самолет Ил-114-300 прибыл в Петербург для показа на ПМЭФ.
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