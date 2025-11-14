Театрально и кроваво: названа самая жестокая казнь в истории мира

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 15 0

У нее есть две версии, но обе объединяет жуткая деталь.

Какая самая жестокая казнь в мире

Фото: www.globallookpress.com/Vincenzo Labella

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Mirror: названа самая жестокая казнь в истории мира

Историк Александр Меддингс, посвятивший годы изучению самых жестоких смертей в разные жпохи, назвал казнь императора Калигулы одной из самых ужасных в истории человечества. Об этом сообщает Mirror.

По его словам, все версии его смерти содержат одинаково жуткую деталь — отрубление гениталий. Калигула, правивший Римом с 37 года нашей эры, встретил свою смерть 24 января 41 года во время Палатинских игр. Заговорщики, которым он доверял, напали на него прямо под театром.

По словам Меддингса, согласно Светонию, существует две версии гибели императора:

  1. В первой версии префект претория Кассий Херея подкрался к Калигуле сзади, пока тот общался с мальчиками из Азии, готовившимися выступать, и перерезал ему горло, в то время как народный трибун Корнелий Сабин пронзил императора мечом спереди.
  2. Во второй версии финал был более театральным: Сабин спросил у Калигулы военный пароль, на что тот ответил «Юпитер!». После этого Херея подошел сзади и разрубил императору челюсть. Калигула продолжал кричать и сопротивляться, пока остальные заговорщики добили его.

В обоих случаях в финале заговорщики отрубили императору гениталии. После убийства Калигулы они также убили его жену и маленькую дочь, полагая, что ребенок унаследовал жестокий нрав отца. Девочке размножили голову об стену.

Меддингс отмечает, что смерть Калигулы, несмотря на жестокость правления, поражает сочетанием мучений и театральности, что делает ее одной из самых ужасных казней в истории.

Калигула был известен как жестокий и эксцентричный правитель, считающийся тираном и даже безумцем. Он пришел к власти после смерти Тиберия, начав правление с отмены непопулярных и репрессивных мер своего предшественника, но затем его политика стала более деспотичной и самоуправной, что вызвало конфликт с сенатом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+6° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
80.60
-0.69 93.70
-0.49
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:15
Не в курсе? Мать Лерчек прокомментировала четвертую беременность дочери
15:10
Путин присвоил аэропорту Ижевска имя оружейного конструктора Калашникова
15:04
Театрально и кроваво: названа самая жестокая казнь в истории мира
14:58
Как не допустить катастрофу: Лихачев и Гросси обсудили вопросы безопасности на ЗАЭС
14:40
Есть жалоба: с какой просьбой Саакашвили обратился к Зеленскому
14:29
«Очень важная тема»: Путин обсудил с Совбезом противодействие киберпреступлениям

Сейчас читают

«Многие залетают»: Анфиса Чехова порассуждала о таланте актеров без образования
«Хочется оградить»: Лиза Моряк о безопасности детей в интернете
ФСБ предотвратила теракт на Троекуровском кладбище: главное
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году