Есть жалоба: с какой просьбой Саакашвили обратился к Зеленскому
Бывший президент Грузии выдал сразу несколько заявлений.
Саакашвили попросил Зеленского включить его в список пленных
Из политического забвения сегодня внезапно вернулся бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.
Он выдал сразу несколько заявлений, когда его вновь перевели после лечения из больницы в тюрьму. До сих пор считающий себя украинским политиком, Саакашвили сразу пожаловался на якобы суровые условия заключения. И написал обращение к главе киевского режима Владимиру Зеленскому.
В нем он попросил признать его неким «гражданским пленным». Судя по всему, таким образом он хочет выйти на свободу и попытаться вернуться на Украину. Впрочем, у Зеленского сейчас и без него проблем хватает.
Ранее 5-tv.ru писал, что в обращении к Зеленскому Саакашвили отметил, что в 2019 году тот помогал ему восстановить украинское гражданство. Теперь он просит внести свое имя в перечень гражданских лиц, которых, по его словам, удерживают грузинские власти.
