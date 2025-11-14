Есть жалоба: с какой просьбой Саакашвили обратился к Зеленскому

Саакашвили попросил Зеленского включить его в список пленных

Из политического забвения сегодня внезапно вернулся бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.

Он выдал сразу несколько заявлений, когда его вновь перевели после лечения из больницы в тюрьму. До сих пор считающий себя украинским политиком, Саакашвили сразу пожаловался на якобы суровые условия заключения. И написал обращение к главе киевского режима Владимиру Зеленскому.

В нем он попросил признать его неким «гражданским пленным». Судя по всему, таким образом он хочет выйти на свободу и попытаться вернуться на Украину. Впрочем, у Зеленского сейчас и без него проблем хватает.

Ранее 5-tv.ru писал, что в обращении к Зеленскому Саакашвили отметил, что в 2019 году тот помогал ему восстановить украинское гражданство. Теперь он просит внести свое имя в перечень гражданских лиц, которых, по его словам, удерживают грузинские власти.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.