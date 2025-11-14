Энергетические напитки довели пациента из Петербурга до гнойного некроза поджелудочной железы

В Петербурге врачи борются за жизнь 22-летнего пациента. Он оказался в инвалидном кресле из-за энергетиков. Пристрастился к ним еще в школе, чтобы якобы справляться с нагрузками. Сначала это была одна банка в день, но со временем их количество увеличилось.

Почему эти бодрящие напитки смертельно опасны, и как несмотря на запрет дети до сих пор могут их купить — выяснял корреспондент «Известий» Егор Еперев.

Постоянная слабость, потеря голоса и страшный диагноз — полинейропатия нижних конечностей. Передвигаться самостоятельно Артемий теперь не может.

«Врачи сказали прямо: „скажи спасибо богу, что ребенок жив“. Потому что, что перенес Артем — это гнойный некроз поджелудочной железы, это самое страшное. Очень редко выживают, и ему помог только молодой возраст», — рассказала мать Артемия Екатерина Авдеева.

Реабилитация по оценкам врачей займет от шести до 12 месяцев. Все это время — прием дорогостоящих лекарств и постоянные упражнения, чтобы восстановить подвижность ног. Причина такого состояния на первый взгляд неожиданная.

«Связывается со злоупотреблением безалкогольными энергетиками», — сказала Екатерина.

Молодой человек стал по-настоящему от них зависим. Ни дня не обходилось без тонизирующего напитка.

«Банки две-три в день я пил. Каждый день на протяжении лет пяти. Начиная с восьмого класса. Сначала пил, потому что на учебу плохо просыпался. Вместо того, чтобы лечь пораньше, я пил энергетик с утра», — рассказал Артемий Авдеев.

В подростковом возрасте организм переживает серьезную перестройку нервной, гормональной и других систем. Поэтому тонизирующие напитки даже в малых количествах могут нанести вред.

«Это аритмия. Нарушение ритмов сердца, мерцательные аритмии могут быть. Также влияние на артериальное давление. То есть либо гипертония, либо гипотония. И чаще-то дети у нас поступают, входящий диагноз не как отравление энергетиками, а вегетососудистая дистония», — рассказала врач-педиатр, токсиколог Юлия Калинина.

С 1 марта этого года полностью запрещена продажа энергетиков несовершеннолетним. И в законе о рекламе недавно появились новые строчки про тонизирующие напитки — маркировка об опасности. Продавцы об этом знают.

Впрочем, иногда документы — лишь формальность. Попросить их можно у кого угодно.

«Если у человека не оказалось паспорта, то он может взять в квартире человека, который имеет документы, удостоверяющие его совершеннолетний возраст. И получить в руки энергетический напиток», — пояснил курьер службы доставки продуктов Микита Адашкевич.

Есть и более простой вариант. В автоматах документы не спрашивают. Стоят вендинговые аппараты в переходах, торговых центрах и других оживленных местах. И хотя взрослые вполне свободно могут купить энергетические напитки, попытки стать бодрее могут обернуться последствиями для здоровья.

«Бывают ночные смены, и думаю, чтобы как-то взбодриться, попробую энергетики. Один раз попробовал, какая-то тошнота, изжога, тахикардия, давление померили на площадке», — рассказал актер Алексей Петренко.

Поэтому лучше найти альтернативу энергетикам, ведь помимо кофеина там содержатся другие добавки — таурин, сахар или гуарана, которые усиливают действие друг друга и бьют по организму с двойной силой. Но главная проблема, по мнению врачей — не соблюдение нормы. Ведь часто желание взбодриться превращается в полноценную зависимость.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.