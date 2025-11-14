В Кабардино-Балкарии школьник подавился пирожком и умер

В Урванском районе Кабардино-Балкарии произошла трагедия: школьник умер, подавившись пирожком во время перемены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в региональных правоохранительных структурах.

По словам собеседника агентства, подросток попытался проглотить пирожок слишком быстро — это произошло в рамках спора между школьниками. Источник отметил, что ученика доставила в медучреждение скорая помощь, однако врачи не смогли спасти 13-летнего мальчика.

В прокуратуре республики заявили, что была начата проверка обстоятельств произошедшего. В ведомстве уточнили, что на место оперативно выехал прокурор Урванского района Денис Александров, чтобы лично проконтролировать ход проверки. Подчеркивается, что по итогам будет дана правовая оценка соблюдению норм, регулирующих безопасность и охрану жизни несовершеннолетних.

Ранее подопечная британского дома престарелых скончалась после того, как подавилась пончиком с джемом, который ей было противопоказано есть из-за повышенного риска удушья. Об этом пишет Daily Mail.

Как сообщается, 59-летняя Кристин Томас, проживавшая в учреждении по уходу, получила сладость от сотрудницы по имени Паула Пэрри. Работница разделила пончик на три части и во время обеда дала женщине один из кусочков.

Пэрри ненадолго вышла из комнаты за салфеткой, однако, вернувшись, заметила, что состояние Кристин резко ухудшилось: подопечная выглядела ослабленной, а ее кожа посинела. После этого сотрудница немедленно вызвала бригаду скорой помощи.

