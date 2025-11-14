В Челябинской области пятеро детей пострадали в ДТП с автобусом

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Сколько детей пострадали в ДТП в Челябинской области

Фото: Telegram/Прокуратура Челябинской области/isaev1309

В Челябинской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса пострадали пятеро детей. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Уточняется, что автобус перевозил детей из Челябинска на горнолыжный курорт. По информации Госавтоинспекции Челябинской области, автобус столкнулся с автомобилем МАЗ с полуприцепом.

Всего в транспорте находился 51 несовершеннолетний и трое взрослых. Пострадавшим детям оказывается медицинская помощь.
По факту аварии возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что во Владивостоке автомобиль врезался в придорожное кафе неподалеку от острова Русский на Катерной улице. В результате аварии погибла сотрудница заведения. Спасатели, прибывшие на место происшествия, достали из автомобиля живого водителя, а также сотрудников кафе. Всего пострадали четыре человека. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего. Сотрудники ДПС проводят необходимые проверки.

В Челябинской области пятеро детей пострадали в ДТП с автобусом
