В Челябинской области пятеро детей пострадали в ДТП с автобусом

В Челябинской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса пострадали пятеро детей. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Уточняется, что автобус перевозил детей из Челябинска на горнолыжный курорт. По информации Госавтоинспекции Челябинской области, автобус столкнулся с автомобилем МАЗ с полуприцепом.

Всего в транспорте находился 51 несовершеннолетний и трое взрослых. Пострадавшим детям оказывается медицинская помощь.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

