Лихачев: беспилотники ВСУ пытались атаковать Нововоронежскую АЭС

Лихачев: дроны ВСУ пытались атаковать Нововоронежскую АЭС

Около восьми беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ в ночь на 13 ноября предприняли попытку атаковать Нововоронежскую АЭС. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев после встречи с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Калининграде.

«Все они были обезврежены, сбиты, однако ряд обломков упал и повредил общие распределительные устройства», — сказал глава «Росатома» в беседе с журналистами.

По словам Лихачева, в целях предотвращения дальнейших атак три энергоблока станции были временно выведены из эксплуатации, что привело к снижению ее мощности ниже 50%. Глава «Росатома» отметил, что ремонтные работы прошли довольно быстро и уже к 11 часам следующего дня работа станции была полностью восстановлена до прежнего уровня.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что силы ПВО за ночь сбили 216 украинских дронов над регионами России. Больше всего беспилотников было направлено на Краснодарский край.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.