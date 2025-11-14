Силы ПВО за ночь сбили 216 украинских дронов над регионами России

За ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили 216 дронов ВСУ над регионами РФ. Об этом проинформировала пресс-служба Министерства обороны России в своем Telegram-канале.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 216 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)», — говорится в сообщении ведомства.

Всего ВСУ попытались атаковать 11 регионов России. Больше всего дронов было направлено в Краснодарский край — 66. В Саратовской области перехватили 45 беспилотников, а в небе над Республикой Крым — 19. Над территорией Волгоградской области уничтожили восемь аппаратов и семь — над Ростовской. Еще четыре БПЛА перехватили в Белгородской области, три — в Тамбовской и два — в Брянской областях. По одному дрону сбили в небе над Воронежской, Нижегородской и Оренбургской областями.

Кроме того, 59 аппаратов перехватили над акваторией Черного моря.

Регионы России регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. При этом противник задействует не только беспилотники, но и обстреливает приграничные регионы страны ракетами.

