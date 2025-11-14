МИД РФ заявил о готовности к саммиту с США в Будапеште

Захарова: РФ готова провести саммит России и США в Будапеште

Россия подтверждает свою готовность к проведению второго российско-американского саммита в столице Венгрии Будапеште. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, встреча пройдет при условии наличия проработанной повестки, которая будет основана на итогах встречи на Аляске.

«С приходом новой администрации мы ощутили существенное желание или готовность обновить этот диалог с их (американской — Прим. ред.) стороны. Он идет, конечно, не так быстро, как хотелось бы», — заявила Захарова.

Кроме того, Захарова добавила, что после переговоров в Анкоридже и последующего телефонного разговора никаких личных контактов между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио не было.

«Контакты будут продолжены тогда, когда в этом появится необходимость. Москва готова к встрече при условии ее содержательной подготовки», — подытожила дипломат.

