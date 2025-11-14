В Петербурге шестерых мужчин задержали за развращение 13-летней девочки

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 28 0

Трое из них вступали с ней в половой контакт.

В Петербурге 6 мужчин задержали за развращение 13-летней

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Санкт-Петербурге Следственный комитет задержал шестерых мужчин по обвинению в совершении развратных действий в отношении 13-летней девочки, трое из них подозреваются во вступлении в половой контакт с несовершеннолетней. Об этом сообщили в пресс-службе городского главка СК России.

По информации следствия, с 31 декабря 2024 года по 31 августа текущего года фигуранты вели с девочкой интимную переписку. А также трое из них в квартире на улице Жуковского совершали в отношении нее незаконные действия сексуального характера.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела о половом сношении с лицом, не достигшим 14 лет, и развратных действиях. Мужчины находятся под стражей, им предъявлены обвинения, вскоре суд определит им меру пресечения.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Великобритании 64-летний таксист получил 12 с половиной лет тюрьмы за серию изнасилований женщины с психическим расстройством. В течение пяти лет он возил ее в социальные службы. Он записывал преступления на видео и хранил записи в телефоне.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+6° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
81.13
0.53 95.10
1.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:00
Путин одобрил стратегию повышения безопасности дорожного движения
20:45
В Петербурге шестерых мужчин задержали за развращение 13-летней девочки
20:34
Житель Казани притворялся психологом и насиловал женщин
20:22
«Избежит тюремного срока»: Мария Погребняк о беременности Лерчек
20:10
Россия и Таджикистан будут расширять сотрудничество
20:04
Трамп назвал продвижение демократами темы Эпштейна попыткой отвлечь от шатдауна

Сейчас читают

«Многие залетают»: Анфиса Чехова порассуждала о таланте актеров без образования
«Хочется оградить»: Лиза Моряк о безопасности детей в интернете
ФСБ предотвратила теракт на Троекуровском кладбище: главное
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году