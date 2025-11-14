Путин одобрил стратегию повышения безопасности дорожного движения

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 9 0

Принятие этой меры призвано повысить эффективность реализации государственной политики в этом направлении.

Стратегия повышения безопасности дорожного движения

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Путин одобрил стратегию повышения безопасности дорожного движения до 2030 года

Президент России Владимир Путин одобрил долгосрочную стратегию по улучшению безопасности дорожного движения в стране, рассчитанную до 2030 года и с перспективой до 2036 года. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Стратегия содержит оценку текущего положения дел в сфере безопасности дорожного движения и определяет векторы ее дальнейшего развития. Она включает в себя статистические показатели, а также в ней перечислены потенциальные угрозы в этой сфере. Принятие этой меры призвано повысить эффективность реализации государственной политики в этом направлении.

Глава государства поручил правительству РФ утвердить план мероприятий по реализации указа в течение полугода.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о дорожных улучшениях на северо-западе столицы. Среди нововведений — дополнительные полосы, турбированные перекрестки, а также вафельные разметки. Кроме того, установлено 11 новых пешеходных переходов, что позволяет обеспечить безопасность пешеходов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+6° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
81.13
0.53 95.10
1.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:00
Путин одобрил стратегию повышения безопасности дорожного движения
20:45
В Петербурге шестерых мужчин задержали за развращение 13-летней девочки
20:34
Житель Казани притворялся психологом и насиловал женщин
20:22
«Избежит тюремного срока»: Мария Погребняк о беременности Лерчек
20:10
Россия и Таджикистан будут расширять сотрудничество
20:04
Трамп назвал продвижение демократами темы Эпштейна попыткой отвлечь от шатдауна

Сейчас читают

«Многие залетают»: Анфиса Чехова порассуждала о таланте актеров без образования
«Хочется оградить»: Лиза Моряк о безопасности детей в интернете
ФСБ предотвратила теракт на Троекуровском кладбище: главное
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году