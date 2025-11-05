Сергей Собянин рассказал о дорожных улучшениях на северо-западе Москвы

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 25 0

Среди нововведений — дополнительные полосы, турбированные перекрестки, новые пешеходные переходы и вафельные разметки.

Как улучшились дороги на северо-западе Москвы

Фото: © РИА Новости/Руслан Кривобок

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Собянин: на дорогах Северо-Западного округа создали новые пешеходные переходы

С 2023 года на Северо-Западном округе Москвы реализовали 35 комплексных проектов ЦОДД. Мэр города Сергей Собянин в своем блоге поделился результатами работы, направленной на улучшение дорожной инфраструктуры. 

Важным шагом к созданию безопасной городской среды стало появление специальной службы дорожных кураторов в 2017 году. Кураторы, закрепленные за определенными районами, анализируют ситуацию, учитывают пожелания граждан и обновляют схемы движения с использованием современных методов моделирования.

Установлено 11 новых пешеходных переходов, что позволяет обеспечить безопасность пешеходов в наиболее оживленных местах. 

Не обошлось и без создания новых круговых турбоперекрестков — их три, что значительно улучшает пропускную способность на сложных участках. Также добавлены дополнительные полосы на двух автодорогах, четыре островка безопасности и четыре полосы для общественного транспорта, что делает поездки более комфортными как для водителей, так и для пассажиров.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что изменится в выплатах по больничным с 1 января 2026 года. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+7° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
80.89
-0.09 93.38
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:20
Совещание Путина с постоянными членами Совбеза началось с обсуждения новых ядерных испытаний США
17:10
Под Пермью нашли запутанные в рыболовных сетях тела четверых мужчин
16:58
В Хакасии 33 человека получили ожоги глаз после киносеанса
16:50
Московская квартира превратилась в мини-зоопарк: 15 кур и лисенок жили вместе
16:42
Политика полезна для здоровья: отказ от участия в выборах может сократить жизнь
16:40
«Был талантливым и отзывчивым»: Путин выразил соболезнования близким Юрия Николаева

Сейчас читают

Российский обогащенный уран снова пошел в США: американцы добирают остатки
«Больше ее никто не видел»: тайна пропажи российской туристки в Турции
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 ноября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Дмитриевская родительская суббота в 2025 году: что делать
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео