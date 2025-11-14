На ЗАЭС отключена ЛЭП «Днепровская» из-за автоматической защиты

На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) была отключена линия электропередачи (ЛЭП) «Днепровская» по причине срабатывания автоматической защиты. Об этом стало известно из сообщения в Telegram-канале ЗАЭС.

«Вследствие срабатывания автоматической защиты отключена линия электропередачи „Днепровская“ — одна из двух линий, обеспечивающих собственные нужды Запорожской АЭС», — говорится в сообщении.

В настоящий момент АЭС получает электроэнергию для собственных нужд по линии «Ферросплавная-1». Все параметры безопасности в норме, персонал контролирует ситуацию.

Кроме того, уточняется, что все блоки Запорожской АЭС остановлены и находятся в состоянии «холодного останова». Оборудование обслуживается в соответствии с регламентом, контроль норм осуществляется специалистами по радиационной безопасности.

Радиационный фон на станции и прилегающей к ней территории находится на оптимальном уровне и не превышает естественных фоновых природных значений.

