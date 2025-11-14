Путин посмертно наградил двух сотрудников «Белгородэнерго» орденами Мужества

Президент России Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении орденом Мужества двух сотрудников «Белгородэнерго». Соответствующий документ был размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, награды присвоены за проявленные при исполнении профессионального долга мужество и самоотверженность. Орденом Мужества посмертно награжден электрослесарь Юрий Бондарь, работавший в подразделении, отвечающем за обслуживание распределительных устройств. Мастер бригады Игорь Гранкин также отмечен этим орденом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российский лидер Владимир Путин присвоил главе «Транснефти» Николаю Токареву звание Героя Труда России. На должности президента компании Токарев работает с ноября 2007 года. Под его руководством компания «Транснефть» построила такие магистральные нефтепроводы, как «Восточная Сибирь — Тихий океан», «Балтийская трубопроводная система — 2», «Заполярье — Пурпе — Самотлор», «Куюмба — Тайшет» и другие.

