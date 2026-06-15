Армия России поразила 16 объектов ОПК Украины

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 61 0

Среди них — киевский завод «Радар» и цех по производству БПЛА на территории киностудии имени Довженко.

Ответ ВС РФ на теракты Украины — последние новости

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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В ходе ответных ударов ВС РФ минувшей ночью поразили как минимум 16 военных объектов оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в мессенджере МАКС.

Как уточнили в ведомстве, в результате массированного удара российских войск был поражен киевский завод «Радар» и цех по производству беспилотных летательных аппаратов на территории киностудии имени Довженко.

Также целью ВС РФ стал «Завод Маяк», где украинские неонацисты производили боевые части для БПЛА и стартовых ускорителей для крылатых ракет «Фламинго». Еще был уничтожен «Киевский государственный завод «Буревестник». Оттуда киевским боевикам поступали беспилотники большой и средней дальности.

Помимо этого, ВС РФ нанесли удары по киевскому терминалу «Новая почта», который осуществлял доставку и хранение продукции, предназначенной для Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также поразили аэродромы Васильков, Умань, Черкассы и Красная Слободка.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что ВС РФ в ответ на теракты Киева нанесли массированный удар по объектам ОПК Украины.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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