После комы понял, что не может ее потерять: Сергей Рост раскрыл историю своей любви

Первое интервью Сергея Роста и его супруги после свадьбы. Почему артист долго отказывался жениться? В какой момент понял, что Алле можно доверять? Куда сбежал прямо с праздничного банкета? Кто выбрал влюбленным дату для регистрации? И как новую жену отца приняла дочь актера? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Любовь — это когда ты счастлив от того, что сделал что-то и вызвал у предмета своей любви улыбку, она стала счастливее, глаза ее загорелись и так далее», — объясняет актер Сергей Рост.

«Он мне первое кольцо подарил, наверное, года три-четыре назад. И я подумала, как каждая девочка, что это оно. А оказалось — нет, это просто украшение. Каждое колечко, которое он мне дарил, я думала: сейчас он встанет на колено и сделает предложение. Но нет, пришлось подождать», — делится жена актера Алла Малиновская-Рост.

Сергей Рост — отныне женатый мужчина. В конце мая 61-летний артист сыграл свадьбу со своей возлюбленной Аллой. Вскоре после церемонии молодожены дали программе «Светская хроника» первое интервью в новом статусе.

«Мы друг другу сразу не понравились. Я не понравился ей, она мне. А потом уже, когда сблизились, с улыбкой об этом вспоминали», — рассказывает актер.

Сергей и Алла познакомились несколько лет назад. Женщина организовывала мероприятие у себя в ресторане, и общий знакомый посоветовал ей пригласить Роста.

«Мне с ним было очень некомфортно работать, потому что мы долго утверждали афиши, долго утверждали текст, сценарий», — признается Малиновская-Рост.

Но вскоре Алла изменила свое мнение.

«В наше время очень мало ответственных людей, а он такой старый динозавр. Для меня очень близок его подход, ухаживания, спокойствие, уважение», — отмечает супруга Роста.

«Не спешить с тем, что называется первая близость и так далее. А вот когда вы уже почувствуете, что вы становитесь близкими людьми, что вы симпатичны друг другу, что вы родственные души, возможно…» — говорит актер.

Пара начала встречаться. Ходили по музеям, культурным мероприятиям. Просто гуляли в парках.

«Не надо сразу поражать девушку широтой размаха, как в „12 стульях“, сразу в ресторан, огурцы и так далее, водка. Нет. Есть машина? Не показывай сразу. Есть большой дом? Тоже не показывай. Не показывай счет в банке, ничего. Первое свидание, когда действительно уже осмысленно пошли гулять. Я сказал, что я нищий, у меня ни копейки денег, могу только предложить прогулку по лесу. И она, к моему удивлению, сказала: „Да, мне нравится“», — делится Сергей Рост.

Конечно, женщина понимала, что артист лукавит. Она прекрасно знала: перед ней звезда ТВ. В конце 1990-х шоу Роста и Дмитрия Нагиева «Осторожно, модерн» смотрела вся страна.

«Смотрели мои родители. Я проходила когда мимо гостиной, смотрела, что они там смотрят передачу», — вспоминает Малиновская-Рост.

Время шло, Рост познакомился с семьей Аллы, но жениться не хотел.

«Я до последнего думал, что обойдусь как-то без этого. Мы, мужчины, как-то по-другому к этому относимся. Я считал, что и так же, зачем этот штамп в паспорте? Это формальность», — говорит актер.

Тем более за плечами Сергея уже был негативный опыт предыдущих отношений. Его бывшая спутница Ольга запрещала Росту видеться с их дочкой Анфисой, а потом и вовсе увезла девочку на Бали.

«Чтобы таких ситуаций не возникало, если родитель желает ограничить выезд ребенка за границу, необходимо заблаговременно подавать соответствующее заявление в орган миграционной службы системы органов внутренних дел. Если запрета не было установлено, то, безусловно, родитель вправе обратиться в органы опеки и попечительства, поставить вопрос о нарушении своих прав», — объясняет юрист Алексей Ушаков.

К счастью, спустя время женщина изменила свою позицию. Сейчас Анфиса живет с папой. Его новую возлюбленную она приняла хорошо. Вот только Рост по-прежнему тянул с предложением руки и сердца.

«Мы даже ходили на симпозиум. Тема этого вечера была: „Зачем люди женятся? Нужно ли жениться?“ И вот два часа он задавал этот вопрос залу, люди пытались ответить, зачем жениться, и ни один ответ не удовлетворял его», — рассказывает Сергей Рост.

«Я такая думаю: ай, не хочешь и не надо. Я как-то вообще эту затею в своей голове отпустила и все», — признается жена артиста.

Возможно, Сергей бы еще долго не мог решиться на ответственный шаг. Но в дело вмешался трагический случай.

«У меня пневмония, я слег в больницу. Неожиданно меня ввели в искусственную кому. Я лежал семь дней между небом и землей. Алла первая, кто пришел ко мне, постелила рядом свой матрас на полу. И, в общем, стала моей медсестрой. Притом, что мы еще тогда даже не были, так сказать, близки. Мы близки были только как друзья, духовно. И это, конечно, произвело очень большое впечатление и заставило меня задуматься о ней как о будущем спутнике жизни», — делится актер.

Через несколько месяцев Сергей Рост преподнес возлюбленной то самое кольцо. Дату свадьбы Алла выбирала вместе со своей подругой — астрологом-нумерологом.

«Они что-то поколдовали, посмотрели. И мне было сказано, что если мы женимся, распишемся 21 мая, то это будет прям счастье на долгие годы», — отмечает звезда.

Решили собрать самых близких в ресторане. Гости были в шоке, когда Сергей сбежал прямо с банкета. Вслед за ним пропала и Алла.

«Я еще и должен был играть спектакль. Мы решили, что я не буду его отменять. Значит, в конце спектакля, когда я вышел на поклон, я сказал, что, друзья мои, в зал, сегодня я наконец женился. Мы только что из ЗАГСа. Они начали там аплодировать еще громче», — уточняет актер.

«Он пригласил на сцену, весь зал кричал: „Горько!“ Хлопал. Это было прям такое красивое завершение», — подчеркивает супруга Роста.

Актер признался: в его жизни были моменты, когда он уже отчаялся встретить любовь. И очень рад, что судьба преподнесла ему подарок в виде Аллы. Сергей надеется, что предсказание астролога о счастливой жизни сбудется.