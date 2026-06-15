Нужны недели, если не месяцы: когда откроют движение по Ормузскому проливу

Главные политические новости этого утра пришли из-за океана. Дональд Трамп, отмечая свое 80-летие, заявил о победе на Ближнем Востоке. По его словам, Вашингтону и Тегерану удалось утвердить положения мирной сделки. В том числе при активном участии России и Китая.

В самом Иране эту победу назвали исключительно своей. Ведь американскому лидеру пришлось согласиться на условия исламской республики. Но на какие именно — узнал корреспондент «Известий» Вадим Картушов.

На Ближнем Востоке впервые за долгие месяцы появился настоящий повод для радости. Тегеран и Вашингтон наконец-то объявили о достижении мирного соглашения. В Иране сообщение транслировали в прямом эфире национального телевидения — как безоговорочный триумф исламской республики. А в Ливане и вовсе устроили массовые танцы прямо на улицах.

Вашингтон, разумеется, победу приписал себе. Дональд Трамп опубликовал восторженный пост о мирной сделке, которая якобы уже заключена, хотя речь пока идет всего лишь о меморандуме. Документ еще даже не подписан.

«Сделка с Ираном заключена. Поздравляю всех! Я разрешаю открытие Ормузского пролива и разрешаю немедленно снять военно-морскую блокаду. Суда всего мира, запускайте свои двигатели. Пусть нефть течет!» — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Конечно, немедленно Ормуз не откроется. Чтобы заново запустить судоходство через пролив, потребуются недели, если не месяцы. Однако нефть на новости с Ближнего Востока уже отреагировала — цены на фьючерсы марки Brent упали сразу на четыре процента. Стороны планируют открыть пролив в течение 30 дней — это уже зафиксировано в договоре. Он состоит из 14 пунктов и действительно выглядит как безоговорочная победа Тегерана. Документ уже публикует иранская пресса.

«Окончательные переговоры не начнутся до разблокировки половины замороженных средств Ирана, приостановки нефтяных санкций и снятия морской блокады, снятия санкций и программы восстановления экономики Ирана. Обсуждение ракетной программы Ирана будет исключено из повестки дня», — сообщает агентство Mehr.

Согласно документу, США немедленно прекращают боевые действия, выводят войска из региона и обязуются уважать суверенитет Ирана. За достижение соглашения глава Белого дома отдельно поблагодарил лидеров России и Китая. Накануне Дональд Трамп и Владимир Путин провели почти часовой телефонный разговор, и тема мирного соглашения с Ираном стала одной из главных.

«К договоренностям путь был тернистым, было много препон, причем не только со стороны иранского руководства. Дональд Трамп выразил признательность за увлеченность России и в частности за сделанные предложения по поиску конструктивных развязок», — рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Вашингтон даже подписался восстановить то, что сам разрушил в республике. Белый дом вместе с союзниками представит планы реконструкции Ирана на общую сумму в 300 миллиардов долларов. Вопрос ядерного досье остается принципиальным для обеих сторон — он станет главным предметом будущих переговоров.

«В прошлом уже было несколько соглашений, которые были очень близки к подписанию, но так и не были реализованы. Поэтому нужно набраться терпения и посмотреть, будет ли это соглашение подписано и выполнено на практике. Прошлый опыт не дает особых оснований для оптимизма, но все же нужно сохранять позитивный настрой. Компромиссов предстоит много: решение вопроса Ормузского пролива — лишь первый шаг», — считает профессор экономики университета Макмастера Атиф Кубурси.

В иранском МИД уже подчеркнули: меморандум не означает доверия врагу, и Тегеран будет пристально следить за тем, как Штаты выполняют свои обязательства. Хрупкий мир может сорваться в любой момент — даже сам Трамп уже оговорился, что может возобновить боевые действия в любую минуту.

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