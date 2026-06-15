«Не останется выбора»: Трамп пригрозил Макрону пошлинами в 100% на алкоголь

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 47 0

Франция рискует потерять миллиардную прибыль.

Трамп угрожает Франции пошлинами

Фото: www.globallookpress.com/Daniel Torok

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Трамп пригрозил Макрону пошлинами в 100% на алкоголь за налог на товары из США

Президент США Дональд Трамп пригрозил лидеру Франции Эммануэлю Макрону пошлинами в 100% на алкоголь. Об этом глава Белого дома рассказал изданию New York Post.

«Я попросил его (Макрона. — Прим. ред.) не взимать пошлины с американских компаний, и если они это сделают, у меня не останется выбора, кроме как ввести пошлину в 100% на все шампанское и все вина, производимые во Франции», — сказал Трамп.

Дело в том, что во Франции введен трехпроцентный налог на продукцию технологических компаний США. Именно его отмены и добивается американский президент.

При этом известно, что почти 20% продаж французских вин приходится на Штаты. Это приносит европейскому государству более двух миллиардов долларов в год.

Чтобы избежать оказываемого Вашингтоном давления, Парижу нужно отменить налог с продаж товаров из США, подчеркнул Трамп.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент США пообещал использовать против врагов страны новое оружие — «дискомбобулятор». Кому именно была адресована угроза, неизвестно.

Но к публикации с этим предупреждением было прикреплено сгенерированное нейросетями изображение Трампа в авианосце.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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