Собянин сообщил о планах строительства и реконструкции около 120 школьных зданий

Анастасия Федорова
Основное внимание уделяется организации современной образовательной среды, например, созданию кабинетов, где школьники могут проводить научные эксперименты.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

К сентябрю 2026 года в Москве планируется построить и обновить еще около 120 школьных зданий. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Существующие школы модернизируют по программе «Моя школа»: приводят в порядок фасады и кровли, заменяют инженерные системы, выполняют внутреннюю отделку и устанавливают архитектурно-художественную подсветку.

Особое внимание уделяется созданию современной образовательной среды. В обновленных кабинетах школьники смогут проводить научные эксперименты — помещения оснащаются цифровыми и стереоскопическими микроскопами, 3D-принтерами и оборудованием для занятий робототехникой. Традиционные библиотеки заменяют медиатеки.

Также важно, чтобы у детей были условия для отдыха и занятий спортом. В школах обустраивают просторные рекреации, многофункциональные залы для мероприятий с театральным освещением и звуковой аппаратурой, спортивные и гимнастические помещения. На пришкольных участках создают игровые зоны, площадки и места для отдыха.

В 2024–2025 годах было полностью реконструировано 55 школ и возведено 40 новых школьных зданий.

