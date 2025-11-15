«Божий дар»: Тодоренко и Топалов рассказали, как назвали третьего сына

Телеведущей очень понравилось значение имени.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Регина Тодоренко и Влад Топалов назвали третьего сына Федором

Телеведущая Регина Тодоренко и музыкант Влад Топалов назвали своего третьего сына Федором. Об этом звездные родители рассказали корреспонденту 5-tv.ru на церемонии вручения премии журнала OK!.

«Я посмотрела, что Федор — это божий дар. Теодорос — божий дар. Мне очень понравилась эта интерпретация имени. Поэтому вот Федор. Но мы долго думали на самом деле. Владислав Михайлович хотел что-то на М», — поделилась знаменитость.

Тодоренко пошутила, что если бы третьего сына назвали именем на букву «м», то получилось бы МММ, так как двух детей Мирослав и Михаил. При этом звезда призналась, что ей была не по душе пирамида МММ, поэтому от таких имен отказались.

Второй же причиной, почему сына назвали Федор телеведущая назвала возможную путаницу в медицинских анализах. Очень сложно понять, о ком конкретно идет речь, когда инициалы у всех детей одинаковые.

«Я путаюсь в анализах Когда тебе присылают Топалов М. и Топалов М., и Топалов М., ты не понимаешь, кто из этих детей, чьи анализы. Это ужасно сложно, поэтому, слава богу, Федор», — рассказала актриса.

Кроме того, Тодоренко призналась, что верит в тайный смысл имен. Имя Регина в переводе с латинского языка означает «царица». По словам телеведущей, ее жизнь сложилась именно так, как назвали.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в семье Регины Тодоренко наступил кризис.

