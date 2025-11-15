В Палестине заявили о несоблюдении Израилем соглашения о прекращении огня

Посол Палестины Шафи: перемирие в секторе Газа остается хрупким

Перемирие в секторе Газа остается крайне хрупким, поскольку Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не соблюдает условия соглашения о прекращении огня. Об этом заявил посол Палестины в Австрии и постоянный наблюдатель при ООН в Вене Салах Абдель Шафи в беседе с РИА Новости.

«Перемирие определенно не является стабильным. Оно даже очень хрупкое», — подчеркнул дипломат.

Салах Абдель Шафи добавил, что с момента заключения «мирного» договора Израиль убил около 260 жителей Палестины, которые находились на территориях подконтрольных ЦАХАЛ.

В октябре 2025 года на саммите в Египте между Тель-Авив и ХАМАС был подписан мирный договор. В рамках него стороны конфликта даже обменялись заложниками. В урегулировании ситуации на Ближнем Востоке активную роль сыграл президент США Дональд Трамп. Тогда он назвал это событие «новым началом». Однако мир продлился недолго.

Ранее 5-tv.ru писал, что ЦАХАЛ нанесла точечный ракетный удар по сектору Газа. Целью израильской армии, согласно заявлению, была ликвидация палестинского радикала.

