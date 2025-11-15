Семьям погибших в ДТП в Пермском крае выплатят по одному миллиону рублей

Авария произошла вечером 14 ноября.

Фото, видео: Telegram/Прокуратура Пермского края/prokpermkrai; 5-tv.ru

Семьям погибшим в результате ДТП под Пермью выплатят по миллиону рублей. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.

«Из резервного фонда края семьям погибших будет оказана единовременная материальная помощь в размере 1 млн рублей», — написал глава Пермского края в своем официальном Telegram-канале.

В пятницу, 14 ноября, на трассе «Пермь — Шадейка» вблизи деревни Черепахи Кунгурского округа произошла серьезная автомобильная авария. Как уточнили в прокураторе региона, водитель автобуса выехал на встречную полосу. В результате чего в транспортное средство врезался грузовик.

По факту произошедшего проводится проверка. Правоохранители выясняют все детали инцидента.

В ДТП погибли семь человек. Среди жертв есть ребенок. Кроме того, 12 пассажиров микроавтобуса получили ранения разной степени тяжести. По словам Дмитрия Махонина, все пострадавшие проходят необходимое лечение в пермских больницах.

«Также материальную помощь окажем пострадавшим», — добавил губернатор.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что при пожаре в Саратовской области погибли двое несовершеннолетних. Инцидент произошел в частном доме.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

