Двое несовершеннолетних погибли при пожаре в Саратовской области

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 38 0

Есть пострадавшие.

Фото, видео: Telegram/Следком 64/su_skr64; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Саратовской области в результате пожара погибли четыре человека: двое детей и двое взрослых. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления (СУ) СК РФ по региону в своем официальном Telegram-канале.

Инцидент произошел 15 ноября в городе Ершов. Как установило следствие, ночью в частном доме по улице Восточная разгорелся пожар. В результате погибли четыре человека, включая двух несовершеннолетних четырех и 15 лет.

«С пожара удалось выбраться 19-летнему юноше», — говорится в публикации ведомства.

Следователи провели осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы. В настоящее время причины и детали трагедии выясняются. По этому факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Турции мать и двое детей отравились фастфудом и умерли. Отец семейства остается в отделении интенсивной терапии, его состояние вызывает серьезные опасения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+5° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
81.13
0.53 95.10
1.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:05
Самые яркие и влиятельные: гости премии ОК! Awards «Больше чем звезды — 2025»
10:00
Геркулес из СССР: как циркач из Чернобыля стал первым советским чемпионом мира
10:00
Как БПЛА помогли уничтожить орудие ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
9:44
У «инопланетного корабля» 3I/ATLAS нашли свойства искусственного происхождения
9:30
Все возможности для роста: какие проекты реализуются в Москве для молодых изобретателей
9:11
Двое несовершеннолетних погибли при пожаре в Саратовской области

Сейчас читают

«Разорваться невозможно»: планируют ли Хилькевич с мужем четвертого ребенка
«Феминизм погубит»: Сосо Павлиашвили дал совет, как сохранить семью
Люся Чеботина посмеялась над слухами о «пенсионном» романе ради карьеры
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году