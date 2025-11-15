Тим Кук может скоро покинуть пост гендиректора Apple

Руководство Apple ускорило поиски приемника генерального директора компании Тима Кука. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на свой источник.

В статье говорится о том, что Тим Кук может уйти в отставку уже в начале следующего года, 2026-го.

«Высшее руководство недавно активизировало подготовку к передаче Куком бразды правления компанией стоимостью $4 трлн после более чем 14 лет работы в компании», — сообщил изданию источник, который знаком с ситуацией внутри Apple.

Инсайдер считает: Кука, скорее всего, заменит старший вице-президент по разработке аппаратного обеспечения Джон Тернус. Однако окончательное решение еще не принято. Поэтому говорить об этом со 100% уверенность еще слишком рано.

Уточняется, что «смена власти» в компании планировалась давно. И это никак не связано с текущими показателями деятельности. При этом назначить нового гендиректора нельзя, пока не выйдет годовой отчет о прибылях и убытках. Таким образом, как отметил собеседник FT, имя нового руководителя Apple станет известно через три-четыре месяца.

В этом году Куку исполнилось 65 лет. В компании пост генерального директора он занимает с 2011-го. До этого Apple руководил Стив Джобс.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, чем удивил и разочаровал новый iPhone 17.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.