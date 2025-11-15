Тим Кук может скоро покинуть пост гендиректора Apple

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 37 0

Он руководил компанией с 2011 года.

Тим Кук уходит с поста генерального директора Apple

Фото: Reuters/Manuel Orbegozo

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Руководство Apple ускорило поиски приемника генерального директора компании Тима Кука. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на свой источник.

В статье говорится о том, что Тим Кук может уйти в отставку уже в начале следующего года, 2026-го.

«Высшее руководство недавно активизировало подготовку к передаче Куком бразды правления компанией стоимостью $4 трлн после более чем 14 лет работы в компании», — сообщил изданию источник, который знаком с ситуацией внутри Apple.

Инсайдер считает: Кука, скорее всего, заменит старший вице-президент по разработке аппаратного обеспечения Джон Тернус. Однако окончательное решение еще не принято. Поэтому говорить об этом со 100% уверенность еще слишком рано.

Уточняется, что «смена власти» в компании планировалась давно. И это никак не связано с текущими показателями деятельности. При этом назначить нового гендиректора нельзя, пока не выйдет годовой отчет о прибылях и убытках. Таким образом, как отметил собеседник FT, имя нового руководителя Apple станет известно через три-четыре месяца.

В этом году Куку исполнилось 65 лет. В компании пост генерального директора он занимает с 2011-го. До этого Apple руководил Стив Джобс.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, чем удивил и разочаровал новый iPhone 17.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
81.13
0.53 95.10
1.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:37
«У него вскакивает дофамин»: Анастасия Решетова решила оградить сына от гаджетов
14:19
«Люблю США и их народ»: Трамп порассуждал о схожести президентства и отцовства
13:59
«Эгометр у меня выключен»: певец Иракли рассказал про свою борьбу с гордыней
13:44
Тим Кук может скоро покинуть пост гендиректора Apple
13:25
«Очень старается»: как Регина Тодоренко поддерживает фигуру после родов
13:06
«Молись за них»: Сосо Павлиашвили рассказал, на что не нужно тратить время

Сейчас читают

Артиллеристы громят позиции ВСУ на красноармейском направлении. Лучшее видео из зоны СВО
Как БПЛА помогли уничтожить орудие ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Мафия и великое искусство: Соседов раскрыл подробности смерти наставника Крутого

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году