«У него вскакивает дофамин»: Анастасия Решетова решила оградить сына от гаджетов

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 22 0

Модель пытается бороться с вредной привычкой мальчика ради сохранения его концентрации.

Почему Решетова ограничила время в гаджетах для сына

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Анастасия Решетова следит за экранным временем сына перед подготовкой к школе

Время использования гаджетов сыну Ратмиру, общему с рэпером Тимати, решила ограничить модель Анастасия Решетова. Об этом она рассказала пользователям в соцсети.

В следующем году мальчик пойдет в школу, поэтому его родительница всерьез задумалась о цифровой гигиене. По ее словам, ребенка важно подготовить к будущим нагрузкам, научив фокусироваться, иначе он будет проводить все время в смартфоне.

К тому же Решетова призналась, что часто замечала, как родители давали детям пользоваться гаджетами, не думая о последствиях. Современные дети, как считает Анастасия, тратят крайне много времени за телефонами, получая от этого быстрый дофамин. Так у них вырабатывается нехорошая привычка, поскольку постоянный поток уведомлений формирует зависимость от быстрой стимуляции.

«Ребенок видит уведомление, да и мы тоже, и у него вскакивает дофамин, отвечающий за интерес к жизни, мотивацию, удовольствие. В момент, когда нужна концентрация, когда учитель что-то объясняет, ребенок просто не может сосредоточиться», — добавила знаменитость.

Помимо этого, Решетова указала на постоянные жалобы учителей на детскую невнимательность. В связи с этим она ввела в семье строгое правило: до 15 минут экранного времени в день, а если необходимо, то и полное его ограничение. Анастасия подчеркнула, что предварительный цифровой детокс облегчит Ратмиру адаптацию к нагрузке в школе и сохранить его способность к концентрации.

Ранее, писал 5-tv.ru, похудевшая Решетова открестилась от употребления «Оземпика».

