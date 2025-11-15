В МВД разъяснили условия замены автоматически продленных водительских прав

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Введенные ранее правила будут действовать до 1 января 2026 года.

Можно ли продлить водительские права без сдачи экзамена

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Замена национальных водительских удостоверений в России не требует предварительной сдачи экзаменов, однако понадобится медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к управлению транспортным средством. Об этом в беседе с ТАСС рассказали в МВД.

В ведомстве пояснили, что в настоящее время действует тот же порядок замены удостоверений: новые права выдаются без экзаменов. Для получения нового документа заявитель должен предоставить паспорт, медзаключение о наличии или отсутствии противопоказаний к управлению автомобилем.

Помимо этого, будет необходимо и ранее выданное российское удостоверение, если оно есть. Соответствующий порядок утвержден постановлением правительства РФ от 24 октября 2014 года.

Однако автоматическое продление водительских удостоверений не будет действовать с 1 января 2026 года. На территории России это было возможно последние три года, тогда как сама функция касалась водительских прав, истекающих с 1 января 2022 по 31 декабря 2025 года.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Госдуме напомнили о необходимости обновления водительских прав перед поездкой за границу.


