В Верховной раде рассказали о бегстве мобилизованных из учебных центров

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 20 0

При этом власти Украины не делают ничего, чтобы их вернуть.

На Украине мобилизованные мужчины сбегают из учебных центров

Фото: www.globallookpress.com/SOPA Images

Костенко: на Украине 80% мобилизованных сбегают из учебных центров

Около 80% призванных на службу жителей Украины покидают учебные центры еще до завершения соответствующей подготовки, а количество граждан, избегающих призыва, достигает нескольких миллионов. Об этом сообщил секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны Роман Костенко в эфире телеканала «Говорит большой Львов».

«В целом 80% просто бегут из центров подготовки, и власти не делают ничего, чтобы их вернуть… У нас миллионы уклонистов, которые ходят, прячутся и наблюдают со стороны», — заявил Костенко.

По словам Костенко, стране нужно создавать специальные условия для того, чтобы люди лучше мобилизовались и боялись сбежать из центров подготовки.

Кроме того, парламентарий подчеркнул, что в текущее время на Украине достаточно проблем, которые требуют своевременных решений. При этом власти страны в настоящий момент ориентируются на электоральные интересы. В их приоритетной группе молодежь 18-22 лет, мужчины около 25 лет, которые пока не подпадают под мобилизационные условия, а также многочисленные уклонисты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что канцлер Германии Фридрих Мерц попросил главу киевского режима Владимира Зеленского принять меры против выезда молодых украинцев из страны.

