Искусственный интеллект впервые был привлечен для судейства на международном турнире по художественной гимнастике «Кубок «Небесная грация». ИИ анализировал артистизм участниц. Цель — сделать судейские оценки максимально непредвзятыми, буквально объективизировать самую, наверное, субъективную оценку. Эксперимент оказался удачным.

Стоит отметить, что соревнования эти в принципе проходят по своим правилам и уже привнесли в спорт много инноваций, они позволяют гимнасткам максимально раскрыть свои возможности и творческий потенциал.

Что особенно примечательно, в этом году турнир отмечает мини-юбилей — он проходит в пятый раз и собрал рекордное количество участниц — более 200 из трех десятков стран. Не каждый чемпионат мира таким похвастается.

Несмотря на попытки отдельных западных политиков и спортивных функционеров «наказать» Россию, спортсмены разных стран прекрасно общаются и перенимают опыт. Тем более в художественной гимнастике мы всегда были, есть и будем законодателями мод. Репортаж корреспондента «Известий» Николая Иванова.

Прочный сплав спорта и искусства. Здесь не бывает незначительных деталей. Это Пекин, «Кубок «Небесная грация». Праздник для всех, кто ценит красоту и элегантность.

«Мы делаем одно общее дело — развиваем художественную гимнастику. Это спорт высших достижений. Мы в олимпийской семье, и я надеюсь, что если Международная федерация гимнастики увидит наши наработки и что-то возьмет в свои правила, мы будем только рады. Так хочется, чтобы спорт был вне политики. Спорт, культура должны объединять народы, вот чем мы и занимаемся», — сказала олимпийская чемпионка, президент Международной Ассоциации «Небесная грация» Алина Кабаева.

Масштаб поражает. В Пекин приехали спортсменки и тренеры более чем из 30 стран.

«Это просто мечта для всех гимнасток», — поделилась участница турнира с Кубы Изабелла Рохас.

«Это действительно отличное соревнование, здесь много замечательных гимнасток», — сказала участница турнира из Турции Фатма Элиф Полат.

«Организация турнира абсолютно фантастическая», — подчеркнула тренер из Аргентины Камила Куинтана.

Еще одна особенность турнира — среди почетных гостей сразу шесть олимпийских чемпионок.

«Не каждый день олимпийские чемпионки вместе, и они все на одном соревновании. Я думаю, такое бывает лишь раз в жизни», — считает олимпийская чемпионка 2020 года Линой Ашрам.

Впервые в истории гимнасток оценивает, помимо судей, искусственный интеллект.

«Видео загружается в искусственный интеллект, и происходит анализ выступления гимнастки», — объяснила судья турнира «Кубок «Небесная грация» Екатерина Лоц.

Площадка турнира — арена «Шоуган» тоже будто из мира фантастики.

«Еще недавно здесь был сталелитейный завод. Пейзаж напоминает кадры из фантастического блокбастера. Теперь „Шоуган“ — индустриальный парк, творческое и спортивное пространство. И сейчас на территории бывшего металлургического гиганта идет борьба стальных нервов и железной воли», — рассказал корреспондент «Известий» Николай Иванов.

Турнир по правилам «Небесной грации»: ценятся действительно сложные элементы.

Воспитанницы Академии «Небесная грация» Алины Кабаевой практически не оставили шансов другим гимнасткам. Вероника Малинина взяла четыре золотые медали. Ее тренеры — Алина и Ирина Гусаровы. В упражнении с лентой на первом месте Элина Хабирова. Гимнастку тренирует Ольга Минигалина. У Ксении Савиновой — пять медалей высшей пробы. Ее наставница — Евгения Елисеева.

«Благодаря таким соревнованиям гимнастки вспоминают такие элементы амплитудные, красивые», — отметила двукратная олимпийская чемпионка Евгения Канаева.

У сениорок золото в булавах и серебро в обруче завоевала дебютантка турнира Ева Кононова. Она тренируется у Евгении Елисеевой, до этого Еву тренировала Вера Шаталина.

«Я просто думала, что приеду, выступлю хорошо, и там уже как пойдет. Оказалось, что зашла в многоборье в тройку и вот в финалах даже заняла места», — поделилась воспитанница Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой Ева Кононова.

«Она очень трудоспособная, очень собранная, и она показала прекрасные результаты на этих соревнованиях», — отметила тренер Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой Евгения Елисеева.

В многоборье развернулась настоящая драма. За золото боролись Мария Борисова и белорусская гимнастка Алина Горносько. Машин тренер — Ирина Гусарова. Настроиться ей также помогала Алина Кабаева.

«Все спокойно. Вот как ты здесь готовилась, так и там ты выступаешь: с умом, с концентрацией», — сказала она.

Итог напряженной работы — серебряная медаль. Белорусская гимнастка первая.

«Мной правил интерес еще раз попробовать свои силы, вставить элементы», — рассказала победитель турнира «Кубок «Небесная грация» Алина Горносько.

После второго места Маша проявила по-настоящему бойцовские качества. Собралась и выиграла золото в упражнении с лентой и скакалке. Символично, что под песню «Один в поле воин».

«В поле, может быть, воин и один на первый взгляд, но на самом деле без команды это невозможно», — отметила воспитанница Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой Мария Борисова.

Скакалка на турнире включена по инициативе Алины Кабаевой. Международная федерация отказалась от предмета в 2011 году.

«Я вообще всю жизнь считала скакалку основой всех наших видов гимнастики. Это основа для обруча, основа для булав, основа для ленты», — объяснила главный тренер сборной России по художественной гимнастике Татьяна Сергаева.

Среди групповичек-юниорок золото — у гимнасток «Небесной грации».

«Мы шли выступать не за победой, не за оценками, а шли выступать, чтобы показать яркое и красивое упражнение», — поделилась воспитанница Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой Анна Грязнова.

«Да, у нас Алина Маратовна всегда говорит — вы соревнуетесь сами с собой», — сказала тренер Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой Анна Усцова.

Очень важно: Международная Ассоциация «Небесная грация» дарит шанс выступить на турнире такого масштаба и тем гимнасткам, которые не могут выйти под своим флагом в силу политических обстоятельств.

«Особые слова благодарности нашим китайским друзьям. Без вашей поддержки и слаженной работы это событие не могло бы состояться на таком высоком уровне», — подчеркнула Алина Кабаева.

Ведь спорт и красота объединяют континенты.