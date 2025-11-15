Тимур Миндич покинул Украину на такси премиум-класса

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 38 0

Сооснователя студии «Квартал-95» подозревают в организации коррупционной схемы в энергетическом секторе.

Тимур Миндич покинул Украину на такси премиум-класса

Фото: www.globallookpress.com/Dominika Zarzycka

Бизнесмен и сооснователь студии «Квартал-95» Тимур Миндич, подозреваемый в организации коррупционной схемы в энергетическом секторе, покинул Украину на автомобиле премиум-класса. Об этом сообщает интернет-издание «Украинская правда».

Согласно публикации, в ночь на 10 ноября Миндич направился в Польшу на Mercedes-Benz S-350, воспользовавшись услугами премиального сервиса TimeLux. Автомобиль принадлежит львовскому предпринимателю Максиму Вовку, который является владельцем и руководителем компании. В автопарке TimeLux три машины: Hyundai Avante, Mercedes-Benz S-350 и Hyundai Sonata, используемые для перевозок.

Компания TimeLux предоставляет транспортные услуги в Польшу, Молдавию и Румынию, предлагая клиентам «быстрое пересечение границы», «полное сопровождение» и «индивидуальные маршруты» в соответствии с пожеланиями заказчиков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что предполагаемых соучастников Миндича, министра юстиции и главу Минэнерго, уже отстранили от должностей, однако оппозиция в Раде требует отставки всего кабинета министров и собирает подписи за это.

