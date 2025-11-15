В Челябинске 12 человек пострадали в ДТП с автобусом

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 19 0

Среди тех, кто получил травмы, есть ребенок.

Фото: Telegram/Полиция Южного Урала/gumvd74

В Челябинске 12 человек, включая одного ребенка, получили травмы в результате ДТП с участием автобуса. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

По данным ведомства, госпитализированы все 12 пострадавших, один из них находится в тяжелом состоянии, остальные — в стабильном. На месте происшествия работали восемь бригад скорой помощи, пострадавшим оказали медицинскую помощь незамедлительно.

Следственный комитет РФ по Челябинской области возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

Ранее 5-tv.ru сообщал о о том, что в Челябинской области пятеро детей пострадали в ДТП с автобусом. Автобус перевозил школьников из Челябинска на горнолыжный курорт и столкнулся с автомобилем МАЗ с полуприцепом. Как сообщили в Госавтоинспекции региона, в транспортном средстве находились 51 несовершеннолетний и три взрослых. Пострадавшим детям оказывается необходимая медицинская помощь.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ.

