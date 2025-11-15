«Всего этого не будет»: как Анна Хилькевич планирует свое время

Хилькевич: эффективная работа невозможна без грамотного планирования времени

Эффективная работа невозможна без грамотного планирования времени. Таким мнением поделилась актриса Анна Хилькевич, известная по сериалу «Универ», в разговоре с 5-tv.ru на премии журнала «ОК!».

По словам актрисы, именно тайм-менеджмент позволяет ей справляться с нагрузкой.

«Без планера, без <…> расстановки приоритетов, всего этого не будет. Не будет какой-то эффективности и продуктивности», — пояснила Хилькевич.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анна Хилькевич отметила свой 39-й день рождения решением полностью изменить внешний образ. В этот день актриса показала в личном блоге результат радикального преображения: она рассталась с длинными светлыми волосами и выбрала короткую стрижку пикси. Актриса также отметила, что перестала придавать значение цифрам в паспорте и рассматривает возраст как естественный и гармоничный этап жизни. По ее словам, с годами она обрела внутренний баланс и жизненные ориентиры, которые позволяют чувствовать себя счастливее.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.