На Запорожской АЭС оценили ситуацию после отключения линии «Днепровская»

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 28 0

Украинская сторона не предоставила никаких официальных разъяснений относительно данной ситуации.

Что происходит на ЗАЭС после отключения линии питания

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На ЗАЭС заявили о стабильной ситуации после отключения линии «Днепровская»

Ситуация на Запорожской атомной электростанции остается стабильной после того, как Украина отключила основную линию «Днепровская». Об этом 15 ноября сообщила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина в беседе с РИА Новости.

По словам Яшиной, на ЗАЭС все функционирует в нормальном и устойчивом режиме, серьезных нарушений работы нет. Она добавила, что украинская сторона не предоставила никаких разъяснений по поводу причин отключения «Днепровской». Ранее директор по коммуникациям станции также сообщала, что об инциденте уведомили Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

Ранее, писал 5-tv.ru, гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси обсудили вопросы безопасности на ЗАЭС.

Диалог между представителями сторон прошел в Калининграде. Главной темой обсуждения стало предотвращение возможной ядерной катастрофы, которая может возникнуть в результате боевых действий вокруг объектов атомной энергетики. Украинские формирования регулярно наносят удары по различным объектам ЗАЭС, создавая потенциальную угрозу для безопасности как персонала, так и населения прилегающих районов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.13
0.53 95.10
1.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:33
На строящейся станции метро в Стамбуле обвалился грунт
1:13
Дроны ВСУ атаковали жилые дома в Волгограде
0:54
Советник Зеленского Подоляк назвал коррупцию неотъемлемой частью экономики
0:33
На Запорожской АЭС оценили ситуацию после отключения линии «Днепровская»
0:12
Тысячи иностранных преступников в Британии избежали суда после извинений
23:52
Российские силы ПВО за четыре часа сбили 36 дронов ВСУ над пятью регионами

Сейчас читают

Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
«Уходила на второй план»: что для Хилькевич стоит на первом месте
Суд Челябинска арестовал высокопоставленных работников ГУФСИН за взятку
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году