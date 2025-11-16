Премию Гильдии киноактеров США переименовали

Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист

Среди причин переименования называют расширение глобальной аудитории премии.

Почему переименовали премию Гильдии киноактеров США

Фото: www.globallookpress.com/Burt Harris

Премию Гильдии киноактеров США переименовали в «Актерскую премию от SAG-AFTRA»

Одна из самых престижных кинематографических наград — Премия Гильдии киноактеров США (SAG Awards) — поменяет название. С 32-й церемонии, которая пройдет в следующем году, она будет носить название «Актерская премия от SAG-AFTRA» («The Actor Awards presented by SAG-AFTRA»).

Это изменение понадобилось для того, чтобы название шоу лучше соответствовало имени статуэтки, которую вручают победителям. Такую практику давно применяют другие профессиональные организации. Статуэтка SAG Awards носит название «Актер» с самого начала премии в 1995 году.

«Наше шоу полностью посвящено актерам, так что это новое название — идеальный следующий шаг в эволюции церемонии. Новая премия сразу дает зрителям в более чем 190 странах понимание того, кто мы и чем мы занимаемся», — заявил шоураннер и исполнительный продюсер телетрансляции Джон Брокетт.

Идею смены названия обсуждали и ранее, но новый импульс инициатива получила после того, как трансляция SAG Awards стала доступна на Netflix. Это позволило шоу достичь глобальной аудитории стриминга, многие из которой не знакомы с аббревиатурой «SAG» (Гильдия киноактеров).

«С расширением глобальной аудитории шоу благодаря Netflix сейчас настал идеальный момент, сейчас идеальный момент, чтобы официально закрепить эти изменения и уверенно шагнуть в следующую эру», — процитировал пресс-релиз организации портал Variety.

Премия Гильдии киноактеров США присуждается с 1995 года за кинофильмы и телевизионные сериалы. Победителей награждают бронзовой статуэткой «Актер», высота которой составляет 16 дюймов (40,6 сантиметра. — Прим.Ред.), а вес — около пяти килограммов.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, председатель Союза кинематографистов Никита Михалков призвал не подавать фильмы на соискание американской кинопремии «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

