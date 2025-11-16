«Догадилась»: Би-Би-Си грозит банкротство из-за фейка о Трампе

Трамп готовит иск против Би-Би-Си на миллиард долларов из-за фейка о нем

Что это, если не очередной пример того, как «англичанка гадит». Несмотря на то, что фраза крылатая и больше похожа на пословицу, на самом деле есть конкретная англичанка, про которую начали так говорить. Это королева Британии Виктория. Она правила 63,5 года и успела за свой век сделать нам много неприятностей. Хотя в принципе, как в песне «мы на суше, вы на море», мы могли бы мирно сосуществовать.

И начиналось все именно так, когда в середине XVI века капитан Ричард Ченслер вошел в гавань Архангельска. Он быстро смекнул, что Россия бесценна для Британского флота с ее бесконечными ресурсами древесины, прежде всего корабельной, пеньки, воска. Мы им это плюс пушнину, они нам — новинки промышленной революции.

Так хорошо начали дружить, что через 30 лет после знакомства наш царь Иван Грозный, даже посватался к их королеве Елизавете. По легенде. Во всяком случае они точно переписывались, а за два года до своей смерти Иван Васильевич точно засылал сватов, но к племяннице английской королевы. Однако не сложилось.

После смерти царя в России, как мы помним, вскоре началась Смута и вот тут-то британский друг, оказался вдруг, и не друг. Королевский посол в Москве разработал план, как под шумок захватить тот самый Архангельск с пригородами вплоть до Вологды и Ярославля. Но долго согласовывал, Смута закончилась.

В общем, так дальше отношения у нас и строились — когда Британия была под угрозой, они дружили с нами, в остальное время дружили против нас. Окреп Наполеон — Британия с нами, побили Наполеона — каждый сам по себе. Поддерживали сепаратистов Кавказа, того же Шамиля. Окрепли немцы — Британия с нами, побили немцев — дружба врозь.

«Гадили» где могли, стараясь, по возможности, все сделать чужими руками. И лишь в особо критических ситуациях приходилось самим лезть на русские штыки.

Мы воевали с британцами дважды — в середине XIX века, когда мы почти получили черноморские проливы, второй раз — в начале XX века уже была прямая английская интервенция в Россию с целью поживиться на обломках империи, ну, и красных попробовали задушить. Обратите внимание, британцы довольно консервативны, их интересуют одни и те же локации — порты прежде всего.

Ну, и отдельная песня — британские СМИ, все самые лживые. Самые отвратительные, самые глупые карикатуры на русских, вы найдете в британских газетах. Пьяный мужик, кровожадный казак, ненасытный медведь, круг стереотипов не менялся столетиями.

Британцы — настоящие акулы пера. Но иногда даже акулы промахиваются и нападают на тех, кто позубастее. Грандиозный скандал может обанкротить Би-Би-Си. Доналд Трамп готовит иск в миллиард долларов за вранье.

На Би-Би-Си так склеили куски речи Трампа, будто он призывал штурмовать Капитолий. Но это не так.

Да, в Би-Би-Си кого-то уволили, извинились, но исключение подтверждает правило — британская медиаимперия служит интересам империи политической, тому что от нее осталось.

