Несмотря на очевидный провал Киева, в его поддержку европейцы готовы ввести следующий, юбилейный пакет санкций против России.

Как заявил немецкий канцлер, этим 20-м пакетом европейцы надеются закрыть бреши, которые остались от предыдущих 19-ти. В принципе, в эту игру можно играть бесконечно.

Но есть ли смысл? Возможно. Выдавливая из Европы Россию, Германия все больше и больше подминает Старый Свет под себя. Потому что, как ни крути, но это экономика номер один в ЕС. И амбиции под стать. Нездоровые амбиции.

Берлин накачивает армию. В прошлом году военный бюджет составил 50 миллиардов, в этом году — 62 миллиарда, в следующем году — свыше 80 и далее выход на стабильные 100-150 миллиардов евро в год. Это серьезно. Это больше, чем у соседей.

И соседи, французы и поляки, начинают волноваться. Они прекрасно помнят, чем закончилось перевооружение Германии в прошлый раз, да и в предыдущий тоже. Причем Америка смотрит на это благосклонно, ведь так Берлин увеличит траты до целевых по НАТО и закупает какую-то часть оружия в США. Что же до антироссийских санкций, то тут Америка как будто самоустранилась.

«С нашей стороны санкционировать уже почти нечего. Нет, честно, я не знаю, что еще можно добавить. У нас просто заканчиваются объекты для санкций», — говорит госсекретарь США Марко Рубио.

Может и лукавит, а может и вправду решили не опускаться до уровня ЕС и не мелочиться. Наоборот, даже в уже введенных ограничениях Вашингтон с готовностью делает исключения,

Например, для Казахстана, где работают подсанкционные российские нефтяные компании. Пусть на какой-то срок, но тем не менее. Президент Казахстана был вместе с другими лидерами стран Средней Азии в Вашингтоне и как раз мог лично это обговорить.

Однако, по пути из Вашингтона домой, президент Токаев залетел в Москву, где в течение двух дней проходил его официальный государственный визит. Все как положено — почетный авиаэскорт от границы, далее Большой театр, обширная деловая программа, разговоры тет-а-тет в Кремле. Итогом стало подписание Декларации о новом уровне отношений — всеобъемлющем стратегическом партнерстве и союзничестве. Можно по пальцам посчитать страны с кем у нас такой уровень отношений — Китай, КНДР и Иран. Беларусь не рассматриваем, там особый статус союзного государства. Президент Казахстана назвал этот визит в Москву основным событием года.

«Мудрость многих веков хранит казахское изречение, что в переводе означает „Богом данный сосед“, кем Россия является для Казахстана», — сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Казахская мудрость гласит: сила орла в крыльях, а человека — в друзьях. И Россия, безусловно, очень ценит добрые, дружественные отношения с Казахстаном», — ответил взаимным приветствием Владимир Путин.

Внимание, вопрос: стал бы подписывать такую декларацию супер опытный президент Токаев, возвращаясь из Вашингтона, если бы была реальная опасность новых ограничений за дружбу с Россией? Конечно, нет.

А что касается уже введенных санкций, то есть прекрасный пример, как они работают, например — виноделие. Отрасль, которая была в упадке еще после перестроечного сухого закона и которая расцвела благодаря санкциям и Федеральному закону о виноградарстве и виноделии, он появился пять лет назад и это повод подвести первые итоги.

Площадь виноградников увеличивается на пять-семь тысяч гектаров в год, стабильно, производство вина плюс три-пять процентов в год стабильно. И уже сейчас в российских магазинах 63% винной продукции отечественной.

И вот мы уже делаем следующих шаг — от производства к энотуризму, когда люди специально приезжают на виноградники и винодельни, чтобы узнать, вкусить и приобщиться. А это требует создания инфраструктуры — музеи вина, дегустационные залы, рестораны и гостиничные комплексы. Самый амбициозный проект — целый винный город «Белый мыс», который строят в Геленджике.

«40 тысяч квадратных метров, целиком посвященные российскому виноделию, во славу российского виноделия. Там будет представлено огромное количество наших лидирующих винодельческих компаний, огромная винотека собрана, будет ивент-холл, музей интерактивный русского виноделия. В общем, такой уникальный центр винной культуры, который мы, надеюсь, к следующему сезону летнему уже запустим», — поделился планами ресторатор Дмитрий Левицкий.

У России есть свои сильные стороны в отрасли, например, крепленые вина. Крымский портвейн «Севастополь 1994» от «Инкерман» стал абсолютным триумфатором конкурса Российского винодельческого форума. Вино стало лауреатом сразу двух премий — имени князя Голицына и Кубка Ассоциации виноградарей и виноделов. Среди других медалистов — «Седьмое небо князя Голицына 2021» от «Массандры», «Бастардо поцелуй 2024» и «Winemaker's selection Каберне Совиньон 2023» — оба от «Инкермана», а также шампанское из «Нового Света», «Коллекция Шардоне Совиньон 2019». В числе победителей еще оказались вина с Кубани, долины Дона, Дагестана и Нижней Волги.

