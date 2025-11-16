«Привет, Аристарх!» — как флешмоб поддержки маленького москвича растопил сердца пользователей

Эфирная новость 43 0

После того как соседка проигнорировала приветствие двухлетнего мальчика, интернет заполнился видеопосланиями поддержки — от бойцов СВО до врачей и целых трудовых коллективов.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Флешмоб приветствий возник после вирусного видео с двухлетним москвичом

Мы же еще про Аристарха вам не рассказали.

Это чудесный мальчик двух лет из Москвы. Он уже неплохо разговаривает, и мама его научила, что надо быть вежливым и здороваться. Но однажды соседка проскочила мимо и не ответила ему. Может, задумалась, не заметила. Не важно. И Аристарх очень расстроился.

Его мама выложила это в соцсети, и видео очень быстро стало вирусным. И тысячи пользователей начали присылать свои приветствия Аристарху — люди разных профессий, целые коллективы, бойцы из зоны спецоперации, полярники, врачи, пожарные.

В общем, если Аристарха и расстроила та соседка, то та волна доброты, что в результате флешмоба прокатилась по соцсетям, с лихвой искупила вину невежливой тети. «Известия» побывали в гостях у Аристарха, подарили ему пожарную машину, он их очень любит, и убедились, мальчик действительно очень вежливый.

«Спасибо большое», — поблагодарил Аристарх.

Что тут сказать? Спасибо родителям Аристарха за правильное воспитание.

Эта простая история — самое убедительное и яркое доказательство того, что добрых людей вокруг нас гораздо больше, чем хмурых и равнодушных. Что первый ролик с приветствием Аристарха, что последующие, в том числе на основе сюжета «Известий», собирают миллионы просмотров и репостов. Добротой приятно делиться.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.13
0.53 95.10
1.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:48
Няни без правил: как серый рынок домашних помощниц ставит под угрозу детей
10:24
Папа Римский Лев XIV встретился с голливудскими звездами в Ватикане
10:12
Две ссылки, четыре любви и слава после страданий: что пережил актер Георгий Жженов
10:06
«Привет, Аристарх!» — как флешмоб поддержки маленького москвича растопил сердца пользователей
9:48
В Госдуме предложили ввести для пожилых работников дополнительный отпуск
9:33
В Сумской области молодые украинские боевики массово дезертируют

Сейчас читают

«Одни из самых красивых»: турецкий певец Эмре Алтуг назвал россиянок особенными
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 ноября, для всех знаков зодиака
Лунный календарь красоты: гороскоп стрижек на ноябрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году