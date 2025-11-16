«Вообще не лезу и не мешаю»: какой свекровью стала Ирина Круг

Певица Ирина Круг назвала себя хорошей свекровью

Исполнительница русского шансона Ирина Круг рассказала, как чувствует себя в роли свекрови. Ее старшая дочь Марина замужем и уже воспитывает собственного ребенка — в 2021 году она родила малышку Викторию. Она предпочитает непубличную жизнь. Сын Александр не так давно женился на избраннице Ульяне, причем тайно — подальше от чужих взглядов. У обоих детей в семьях царит гармония и счастье, а Ирина Круг оберегает их покой. Как? Просто не вмешиваясь в жизнь молодых. Впрочем, в этом нет необходимости.

«Нет, я вообще не лезу и не мешаю. Мне кажется, им повезло просто. Я просто уже говорила в интервью, что мне, допустим, не повезло ни с одной свекровью, я честно скажу. Учитывая мой характер, я очень терпеливая и сдержанная. Я пыталась, чтоб не было конфликтов никогда, это правда. Но я же все это видела, я жила в этом. Мне многое не нравилось, и я не хочу, чтоб у детей так было», — сказала артистка на концерте — всенародной танцплощадке «Ээхх, разгуляй!» от «Радио Шансон».

Так что еще давно певица твердо решила, что не повторит ошибок ее собственных свекровей. И поможет детям быть счастливыми с их вторыми половинками. Невестка с гордостью носит фамилию Круг и тоже вкладывается в семейное счастье. Ульяна — стилист, она с удовольствием применяет свои таланты дома — подбирает одежду супругу и помогает свекрови выглядеть отлично на общих фотосессиях. А Ирине Круг остается только радоваться и мечтать о новых внуках. Кстати, Александр и Ульяна познакомились на телешоу, их свели Лариса Гузеева и Роза Сябитова.

Ирина Круг была замужем трижды. Первый брак был в юности, с женихом она встречалась со школы. Платье невесты надевала уже в положении. Супруг Алексей работал зубным техником и был хорошим парнем, но его погубили наркотики. Зависимость росла, лечиться мужчина не хотел, проявлял агрессию, оставаться с ним становилось опасно, и Ирина ушла, забрав дочь. Через несколько лет после развода он скончался.

Одинокая мама работала официанткой в челябинском ресторане «Малахит», когда познакомилась со знаменитым шансонье Михаилом Кругом. Певец влюбился, взял ее работать костюмером, но решился проявить чувства только через год. Счастье пары длилось недолго. Их сын Александр был еще грудным ребенком, когда в дом ворвались бандиты и убили главу семейства. Это случилось в 2002 году. Затем его друзья предложили Ирине исполнять песни покойного мужа.

В третий раз она вышла замуж в 2006-м за бизнесмена Сергея Белоусова. В 2013-м у пары родился сын Андрей. Однако спустя еще пять лет у супругов начался кризис, и все дальнейшие попытки его преодолеть оказались тщетными. В 2020-м случился третий развод певицы. Бывшие супруги поддерживают хорошие отношения, новой любви артистка не ищет.

