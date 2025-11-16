Орбан заявил о возможном скором завершении конфликта на Украине

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 16 0

Он призвал страны НАТО не разгонять панику о якобы нападении России на Европу.

Виктор Орбан заявил о скором завершении конфликта на Украине

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уверен в том, что украинский конфликт скоро завершится. Об этом он заявил в интервью гендиректору германской медиагруппы Axel Springer Матиасу Депфнеру.

По мнению Орбана, чтобы мир был достигнут, коллективному Западу нужно придерживаться единой позиции. Сейчас, как считает венгерский премьер, у каждой страны свое мнение на этот счет.

Одновременно с этим политик подчеркнул, что Европа действует иррационально: президент США Дональд Трамп продвигает мирные инициативы, в то время как многие страны альянса поддерживают Киев.

Кроме того, Виктор Орбан призвал НАТО не разгонять панику о якобы нападении России на Европу. По мнению премьера, Москва стремится как можно быстрее завершить конфликт на Украине, и после освобождения Донбасса спецоперация будет окончена.

Ранее 5-tv.ru писал, что Виктор Орбан отказался финансово помогать Украине после коррупционного скандала.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.13
0.53 95.10
1.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:46
Орбан заявил о возможном скором завершении конфликта на Украине
7:30
«Вообще не лезу и не мешаю»: какой свекровью стала Ирина Круг
7:15
Король корпоративов: Кай Метов описал свой типичный декабрь — не продохнуть!
7:00
«Желтая пресса — это отвратительно»: за что Розенбауму хочется бить журналистов
6:36
Европа готовит 20-й пакет санкций против России
6:15
«Одни из самых красивых»: турецкий певец Эмре Алтуг назвал россиянок особенными

Сейчас читают

«Одни из самых красивых»: турецкий певец Эмре Алтуг назвал россиянок особенными
Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 ноября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году