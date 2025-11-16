Орбан заявил о возможном скором завершении конфликта на Украине

Он призвал страны НАТО не разгонять панику о якобы нападении России на Европу.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уверен в том, что украинский конфликт скоро завершится. Об этом он заявил в интервью гендиректору германской медиагруппы Axel Springer Матиасу Депфнеру.
По мнению Орбана, чтобы мир был достигнут, коллективному Западу нужно придерживаться единой позиции. Сейчас, как считает венгерский премьер, у каждой страны свое мнение на этот счет.
Одновременно с этим политик подчеркнул, что Европа действует иррационально: президент США Дональд Трамп продвигает мирные инициативы, в то время как многие страны альянса поддерживают Киев.
Кроме того, Виктор Орбан призвал НАТО не разгонять панику о якобы нападении России на Европу. По мнению премьера, Москва стремится как можно быстрее завершить конфликт на Украине, и после освобождения Донбасса спецоперация будет окончена.
