Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист

Европейской стране нечем защищаться?

В Литве указали на нехватку финансирования оборонной сферы

Фото: www.globallookpress.com/Bu Peng

Генерал Вайкшнорас: 5% ВВП Литвы хватит армии только на коктейли Молотова

Литовская армия может быть вынуждена вести оборону с помощью коктейлей Молотова, поскольку страна выделяет мало средств для обеспечения военной сферы. Об этом заявил генерал Раймундас Вайкшнорас в эфире радио LRT.

Он подчеркнул, что армия зависима от политиков.

«Мы готовы к защите страны, сколько бы денег политики ни выделили на оборону, но вопрос в том, чем защищаться — с помощью современных военных технологий или коктейля Молотова», — подчеркнул литовский генерал.

При этом Вайкшнорас уверен: ситуация поправима. По его словам, чтобы у них появились средства «сдерживания», надо выделять на оборону страны больше чем 5% ВВП.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Литвы Гитанас Науседа предложил ограничить транзит в Калининград из-за зондов с контрабандой. По его словам, преступники якобы применяют метеозонды для переброски сигарет. Воздушные шары угрожают безопасности полетов, в результате чего аэропорт Вильнюса трижды приостанавливал свою работу в течение недели.

