Импорт пива в Россию из Европы упал до минимума за десять лет

Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист

В сентябре 2025 года в страну было ввезено всего три тысячи тонн продукции.

Поставки пива в Россию из Европы сократились вдвое

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Поставки пива из стран Европейского союза (ЕС) в Россию снизились до минимальных значений с начала 2015 года. Об этом свидетельствуют данные Евростата, сообщает РИА Новости.

Согласно опубликованным данным, десять лет назад из Европы в Россию поставлялось порядка шести тысяч тонн продукции. Однако позже ситуация кардинально изменилась. С каждым годом поставки сокращались.

Так, в сентябре текущего года импорт пива из ЕС в РФ составил всего три тысячи тонн — вдвое меньше.

«Это стало минимальными закупками с января 2015 года, когда они составили всего 2,8 тысячи тонн», — следует из данных.

Больше всего пива в Россию отправила Германия — 640 тонн. На втором месте находится Латвия — 622 тонны. Третий крупнейший поставщик пива в РФ — Чехия, отправившая в страну 555 тонн продукции.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские власти поддержат развитие пивоваренной отрасли.


