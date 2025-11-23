🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 ноября, для всех знаков зодиака

|
Дарья Томина
Дарья Томина 8 056 0

Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?

Фото, видео: 5-tv.ru

Сегодня 23 ноября. Это день легкости и эмоционального равновесия. Все дается проще, если не держаться за ожидания. Откройтесь спонтанности — и жизнь удивит вас.

♈️Овны

Овнам стоит уделить внимание отношениям. Один разговор может многое изменить. Слушайте не только слова, но и паузы между ними.

Космический совет: слушайте сердцебиение связи.

Тельцы

Тельцам день подскажет, что простота — лучший выбор. Чем меньше сложностей, тем чище результат. Не усложняйте очевидное.

Космический совет: ищите смысл в легкости.

Близнецы

Близнецам стоит проявить доброту. Маленькое доброе действие вернется вдвойне. Сегодня даже улыбка имеет силу.

Космический совет: следуйте теплу намерений.

Больше гороскопов смотрите здесь

♋ Раки

Ракам день поможет укрепить эмоциональную стабильность. Слушайте свои чувства, но не позволяйте им управлять. Мудрость — в умеренности.

Космический совет: ищите покой в глубине.

♌ Львы

Львам стоит сосредоточиться на вдохновении. Ваша энергия способна зажечь других. Делитесь своим светом.

Космический совет: слушайте огонь радости.

♍ Девы

Девам день подскажет, что все идет по плану. Даже если результат не виден — он уже «растет» под поверхностью. Терпение вознаградится.

Космический совет: следуйте корням времени.

♎ Весы

Весам стоит позволить себе мечтать. Визуализируйте желаемое — энергия мысли сегодня особенно сильна. Мир слышит ваши намерения.

Космический совет: ищите вдохновение в видении.

♏ Скорпионы

Скорпионам день принесет уверенность в выборе. Ваши интуитивные решения окажутся правильными. Верьте в себя.

Космический совет: следуйте мудрости сердца.

♐ Стрельцы

Стрельцам стоит обратить внимание на здоровье. Простые привычки дадут глубокие результаты. Забота о теле — забота о духе.

Космический совет: слушайте дыхание жизни.

♑ Козероги

Козерогам день подскажет, что работа может приносить радость. Когда действуете с любовью, даже рутина становится творчеством.

Космический совет: ищите счастье в деле.

♒ Водолеи

Водолеям стоит уделить внимание дружбе. Старые связи требуют обновления. Напомните о себе тем, кто вам дорог.

Космический совет: следуйте голосу памяти.

♓ Рыбы

Рыбам день поможет найти внутренний центр. Пусть эмоции проходят сквозь вас, не оставляя следа. Спокойствие — ваш щит.

Космический совет: ищите равновесие в дыхании.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.02
-1.71 90.56
-2.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:29
Рубио назвал Россию частью уравнения в мирном урегулировании на Украине
21:59
«Она готова сюда приезжать постоянно»: режиссер Кузин о любви Орейро к России
21:40
В московском Центральном университете отравились 17 учащихся
21:10
Силы ПВО за семь часов сбили 40 БПЛА над регионами России и Черным морем
21:00
«Значимая встреча»: Рубио назвал переговоры по Украине в Женеве самыми продуктивными
20:47
Российские шахматистки в третий раз выиграли командный чемпионат мира

Сейчас читают

«Мной всегда крутили бабы»: Охлобыстин о своей слабости
«Хорошая красивая тетка»: Охлобыстин об Орейро
Двое суток репетиций: закулисье юбилейного шоу SHAMAN в Кремле
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году