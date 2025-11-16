Путин назвал День самбо национальным достоянием

Президент России Владимир Путин поздравил граждан страны с Днем самбо. Обращение российского лидера опубликовано на сайте Кремля.

Глава государства отметил важную роль данного вида единоборств в спортивной и общественной жизни РФ. По его словам, данная праздничная дата посвящена уникальному виду единоборств, зародившемуся в России, и объединяет огромное количество людей во всех регионах страны.

«По праву считается нашим национальным достоянием», — отмечено в обращении.

При этом Путин подчеркнул, что самбо развивает как физическую силу, так и необходимые качества лидера — волю, самодисциплину, уважение к сопернику.

Президент РФ добавил, что за последние годы самбо активно расширяет географию и прибавляет последователей в своих рядах. Так, российские спортсмены регулярно добиваются высоких результатов на крупнейших международных турнирах, а массовое движение поддерживает развитие проекта «Самбо — в школу».

Российский лидер с уверенностью заключил, что мероприятия в праздник пройдут на высоком уровне и поспособствуют последующей популяризации самбо.

Известно, что в детские года Путин сам занимался самбо. Он говорил, что при возможности вернуться в прошлое, он бы снова посвящал свое время этому виду спорта.

