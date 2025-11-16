Путин назвал День самбо национальным достоянием

Данный вид единоборств играет важную роль в спортивной и общественной жизни России.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Президент России Владимир Путин поздравил граждан страны с Днем самбо. Обращение российского лидера опубликовано на сайте Кремля.
Глава государства отметил важную роль данного вида единоборств в спортивной и общественной жизни РФ. По его словам, данная праздничная дата посвящена уникальному виду единоборств, зародившемуся в России, и объединяет огромное количество людей во всех регионах страны.
«По праву считается нашим национальным достоянием», — отмечено в обращении.
При этом Путин подчеркнул, что самбо развивает как физическую силу, так и необходимые качества лидера — волю, самодисциплину, уважение к сопернику.
Президент РФ добавил, что за последние годы самбо активно расширяет географию и прибавляет последователей в своих рядах. Так, российские спортсмены регулярно добиваются высоких результатов на крупнейших международных турнирах, а массовое движение поддерживает развитие проекта «Самбо — в школу».
Российский лидер с уверенностью заключил, что мероприятия в праздник пройдут на высоком уровне и поспособствуют последующей популяризации самбо.
Известно, что в детские года Путин сам занимался самбо. Он говорил, что при возможности вернуться в прошлое, он бы снова посвящал свое время этому виду спорта.
Ранее, писал 5-tv.ru, Путин поручил регионам заняться стратегией развития спортивной медицины до 2030 года.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
93%
Нашли ошибку?