Останки ребенка в рюкзаке обнаружили в пруду на востоке Москвы

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 68 0

Уполномоченные сотрудники в настоящий момент уточняют точный возраст погибшего.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Останки, принадлежащие несовершеннолетнему человеку, обнаружили в рюкзаке в одном из прудов на востоке Москвы. Об этом стало известно из сообщения Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве в Telegram-канале.

«В Гольяновском пруду был обнаружен рюкзак, в котором находился фрагмент тела несовершеннолетнего», — отметили в ведомстве.

В настоящее время уполномоченные сотрудники выясняют возраст погибшего, как отметили представители ГСУ СК РФ по Москве. По предварительным данным, полученным после осмотра экспертов, ребенку могло быть от семи до десяти лет.

Фото: Telegram/ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/moscowproc

По факту происшествия управлением по Восточному административному округу СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ — убийство.

В данный момент следователи и криминалисты работают на месте происшествия для установления других подробностей произошедшего.

Ранее, писал 5-tv.ru, житель Подмосковья сознался в убийстве 8-летней падчерицы. Мужчина спрятал тело несовершеннолетней в сумке, а после закопал его в подвале многоэтажного дома. Раскрыть по горячим следам преступление не получилось.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

