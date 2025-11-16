Стубб: Лавров единственный дипломат, знающий все международные договоры в мире

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Финский лидер отметил значительный опыт главы российского МИД.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров — единственный, кто знает международные договоры во всем мире в деталях. Таким мнением поделился президент Финляндии Александр Стубб в беседе с агентством Associated Press (AP). Соответствующие кадры публикует 5-tv.ru.

«Лавров проработал в советской и российской дипломатии более 30 лет, а министром иностранных дел пробыл более 20 лет. Он, пожалуй, единственный человек, который знает все международные договоры в мире до мельчайших деталей», — отметил Стубб.

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Roni Rekomaa

К тому же финский лидер выразил опасения из-за истечения сроков ряда ядерных соглашений между странами. Он заявил, что ядерным державам необходимо обсудить применение ракет и заключить ядерные соглашения.

Ранее, писал 5-tv.ru, президент Финляндии призвал поддержать Украину после коррупционного скандала. Помимо этого, глава государства пояснил, что важно сохранять «финское спокойствие» и действовать осторожно.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.


