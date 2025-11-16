Собянин объявил о завершении реставрации Сытного двора усадьбы Коломенское

Теперь здание оснащено качественным инженерным оборудованием.

Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

Исторический Сытный двор XVII века вновь открылся после масштабной реставрации. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

«Он находится в самом сердце исторической части музея-заповедника, рядом с церковью Вознесения Господня и храмом Казанской Иконы Божией Матери, и вместе с другими постройками создает единый ансамбль бывшей царской усадьбы», — говорится в сообщении.

За год реставраторы провели колоссальную работу: восстановили фасады, лепной карниз и пояс над цоколем, привели в порядок белокаменные ступени, отреставрировали кирпичные полы и паркет, деревянные окна и двери.

Здание теперь оснащено современным инженерным оборудованием для дальнейшей музейной жизни.

Построенный при царе Алексее Михайловиче как кухонный комплекс царской резиденции, Сытный двор прошел сложный исторический путь — от одноэтажных хлебопекарных палат до гостиницы и земской школы после надстройки второго этажа в XVIII веке.

Это уже третье крупное открытие в Коломенском после недавней реставрации домика Петра I и церкви Вознесения Господня. Уже в декабре обновленное здание примет первую выставку «Романовы. Из Петергофа в Москву», продолжив традицию царского гостеприимства спустя четыре столетия.

Ранее 5-tv.ru рассказал о завершении второго этапа благоустройства «Сокольников».

