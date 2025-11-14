Сергей Собянин рассказал о завершении второго этапа благоустройства «Сокольников»

|
Анастасия Федорова
В ходе работ специалисты приводили в порядок открытые концертные и танцевальные площадки, зоны возле Большого Путяевского и Золотого прудов, каток «Лед».

Фото: Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин/mos_sobyanin

Завершается второй этап комплексного благоустройства парка «Сокольники», и уже 1 декабря его откроют для посетителей. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере MAX.

В ходе работ специалисты приводили в порядок Партерную зону, в том числе ажурную беседку, Фонтанную площадь, открытые концертные и танцевальные площадки, зоны возле Большого Путяевского и Золотого прудов, каток «Лед». Кроме того, здесь обустроили для детей восемь больших оригинальных площадок с игровыми комплексами, батутами, качелями, каруселями и другим оборудованием, а также создали Центр восстановления и адаптации птиц Московского зоопарка. В настоящее время в центре содержится более 50 пернатых, среди которых неясыти, ушастые совы, пустельги, канюки, орлы и вороны. А всего за первые полгода работы помощь специалистов получили свыше 80 птиц.

Батутный центр, киберклуб и скейт-парк вновь начнут работать в современном павильоне спортивно-досугового центра «Орбита», устройство которого почти завершили. В будущем году пройдет финальный этап работ по благоустройству и реабилитации парка.

