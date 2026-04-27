Есть выбор: россиянам напомнили о незаконности принудительных субботников

HR-эксперт Воинова: работодатель не может принуждать сотрудников к субботникам

Зачастую весенние субботники организовывают в нерабочий или праздничный день, однако сотрудников могут привлекать к ним только с их письменного согласия. Об этом Газете.ру рассказала руководитель отдела кадрового учета мультисервисной компании Newstaff Юлия Воинова.

HR-эксперт утверждает, что у каждого есть выбор: идти спорить с начальством или же согласиться с добровольно-принудительным трудом.

«Привлечь к работе в выходной, буквально принудительно и без вашего письменного согласия, работодатель может в крайне редких случаях и только по специальным основаниям», — поделилась глава отдела.

Также работодателю запрещено привлекать несовершеннолетних к работе в выходной или нерабочий день вне летних каникул, если нет соответствующего направления от службы занятости или вне состава студенческих отрядов.

В список исключений входят творческие работники, а также профессиональные спортсмены. Им следует внимательно читать локальные нормативные акты и свой трудовой договор.

«Если же участие в субботнике не предусмотрено трудовым договором, работник вправе отказаться от него. Работодатель не может применять санкции за отказ, включая лишение премии или увольнение», — добавила руководитель отдела кадрового учета.

