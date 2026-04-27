«Мой любимый и единственный»: Ольга Погодина простилась с Алексеем Пимановым

Ольга Погодина простилась с Алексеем Пимановым

На Троекуровском кладбище сегодня прощаются с Алексеем Пимановым. Среди тех, кто пришел проводить телеведущего в последний путь — его супруга, актриса Ольга Погодина. На гражданской панихиде присутствует и корреспондент 5-tv.ru.

«Я тебе благодарна за каждую секунду, которую нам посчастливилось быть рядом. Я даже в кошмарном сне не могла предположить, что получится так <…> Для меня ты никогда никуда не уйдешь, мой любимый и единственный родной мой человечек», —сказала Погодина.

Ольга Погодина и Алексей Пиманов прожили в браке 13 лет. Как отмечала сама актриса, смерть мужа для нее — самая страшная трагедия в жизни.

Проводить Пиманова пришли многие известные коллеги и друзья. Среди них — телеведущая Елена Малышева, актриса Екатерина Стриженова, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, телеведущий Леонид Якубович, актер Игорь Угольников, братья Запашные и другие.

С прощальными словами выступила и Елена Малышева, которая назвала уход телеведущего внезапным ударом.

«Я потеряла друга. Мой друг Алексей Пиманов. Друг мой, Лешка! Он ушел абсолютно внезапно, как гром среди ясного неба… Мы встретились в 1997 году. Именно с ним мы восстановили и вернули в эфир знаменитую программу «Здоровье», — писала телеведущая в личном блоге.

Малышева поделилась, что «Жить здорово» — это тоже совместный с Пимановым проект. Она подчеркнула, что все эти годы он вел программу «Человек и закон», верил в любовь и дружбу и оставался человеком, которому можно было позвонить в любое время суток, если нужна была поддержка.

Малышева также рассказала, что в 2027 году они с Пимановым собирались вместе отметить 30-летие программы «Здоровье», и призналась, что до сих пор не может поверить в его уход.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.