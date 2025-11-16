В НАТО обеспокоены из-за российских ракет «Буревестник»

Российские стратегические крылатые ракеты неограниченной дальности с ядерным двигателем «Буревестник» вызывают серьезную обеспокоенность у Североатлантического альянса. Об этом сообщила немецкая газета Bild со ссылкой на секретный доклад НАТО.

По информации издания, модернизация ядерного арсенала России завершена.

«Теперь у Москвы есть несколько обновленных видов оружия, включая подводные лодки, крылатые ракеты и ракеты средней дальности», — сказано в сообщении.

Особое внимание в альянсе привлекла ракета «Буревестник», которая, по данным разведки, уже готова к развертыванию.

Секретный доклад НАТО отмечает высокую маневренность «Буревестника», возможность запуска с мобильных установок и скорость до 900 км/ч. Кроме того, ракета способна оставаться на орбите длительное время перед поражением цели, что, по оценке альянса, делает ее серьезной угрозой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какова роль Германии в случае войны НАТО с Российской Федерацией.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.