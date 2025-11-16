В НАТО обеспокоены из-за российских ракет «Буревестник»

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 37 0

Согласно информации, модернизация ядерного арсенала России завершена.

НАТО выразил обеспокоенность из-за российских ракет

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Thomas Trutschel

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Российские стратегические крылатые ракеты неограниченной дальности с ядерным двигателем «Буревестник» вызывают серьезную обеспокоенность у Североатлантического альянса. Об этом сообщила немецкая газета Bild со ссылкой на секретный доклад НАТО.

По информации издания, модернизация ядерного арсенала России завершена.

«Теперь у Москвы есть несколько обновленных видов оружия, включая подводные лодки, крылатые ракеты и ракеты средней дальности», — сказано в сообщении.

Особое внимание в альянсе привлекла ракета «Буревестник», которая, по данным разведки, уже готова к развертыванию.

Секретный доклад НАТО отмечает высокую маневренность «Буревестника», возможность запуска с мобильных установок и скорость до 900 км/ч. Кроме того, ракета способна оставаться на орбите длительное время перед поражением цели, что, по оценке альянса, делает ее серьезной угрозой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какова роль Германии в случае войны НАТО с Российской Федерацией.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.13
0.53 95.10
1.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:00
В НАТО обеспокоены из-за российских ракет «Буревестник»
19:44
В Музее Победы состоялась ежегодная акция «Поздравь Деда Мороза»
19:32
«Была приятная боль»: Наталия Орейро отдавила Филипенко ноги на съемках
19:15
«Привет, Аристарх»: артисты и зрители цирка поздоровались с вежливым малышом
18:58
«Огромный человек в доме»: Ида Галич показала подросшую дочь подписчикам
18:45
Орбан назвал смехотворными заявления о нападении России на Евросоюз

Сейчас читают

«Была приятная боль»: Наталия Орейро отдавила Филипенко ноги на съемках
«И талантливые, и бездарные»: Буланова высказалась о нынешней музыкальной индустрии
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 ноября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году