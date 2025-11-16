«Любовь — это тайна»: Наталия Орейро не знает секрет крепкого брака

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина Эксклюзив 38 0

Актриса уже более 20 лет счастлива в браке с рок-музыкантом Рикардо Мольо.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Актриса и певица Наталия Орейро не знает секрет крепкого брака

Актриса и певица Наталия Орейро не знает универсального секрета счастливого брака. Об этом она рассказала на пресс-конференции по видеосвязи из Аргентины в рамках промо фильма «Письмо Деду Морозу». Кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Орейро уже более 20 лет состоит в браке с музыкантом Рикардо Мольо, с которым воспитывает сына Мерлина Атауальпу, родившегося в январе 2012 года в Буэнос-Айресе.

«20 лет я с Рикардо. В чем секрет? Тайна. <…> Единственная любовь на всю жизнь — это любовь к ребенку. Требуется любовь к самому партнеру. Это то, что осуществляется день за днем», — рассказала Орейро

По ее словам, ключ к долгим отношениям — искренность и ежедневный выбор быть вместе. Орейро подчеркнула, что оставаться с партнером стоит только если это приносит счастье, а любовь не должна быть насильственной.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что звезда аргентинского сериала «Дикий ангел» Наталья Орейро обожает шоколад и умеет радоваться жизни.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.13
0.53 95.10
1.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:32
Политолог Литвиненко: Зеленский дал толпе разорвать Коломойского* и Миндича
21:15
«Любовь — это тайна»: Наталия Орейро не знает секрет крепкого брака
20:59
США сообщили о росте цен на топливо на фоне санкций против РФ и атак ВСУ
20:40
Силы ПВО России уничтожили украинские беспилотники над несколькими регионами
20:17
«Тяжело было»: Филипенко вспомнил, как в 1990-е штопал валенки
20:00
В НАТО обеспокоены из-за российских ракет «Буревестник»

Сейчас читают

«Тяжело было»: Филипенко вспомнил, как в 1990-е штопал валенки
«Была приятная боль»: Наталия Орейро отдавила Филипенко ноги на съемках
«И талантливые, и бездарные»: Буланова высказалась о нынешней музыкальной индустрии
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году